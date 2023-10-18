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Як працюватимуть дитячі садочки у Дніпрі

Сьогодні 18:40
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Скоро у Дніпрі відкриють дитячі садочки.

Новости Днепра про Як працюватимуть дитячі садочки у Дніпрі

Як повідомили у міськраді, до кінця жовтня планують відкрити 20 дошкільних навчальних закладів. Свою роботу вони відновлять у змішаному режимі, коли діти будуть в садочку не більше 4 годин.

Освітній процес буде організовано в режимі роботи груп короткотривалого перебування, це не більше ніж 4 годин. У таких групах буде до 15 дітей. На сьогодні вони вже працюють у 8 школах міста, де є дошкільні підрозділи, – повідомила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Яковенко.

У листопаді відкриється ще 27 садочків. Це робитимуть поступово. Планують відновлювати роботу п’яти закладів щотижня. До кінця листопада у місті діти відвідуватимуть 47 дитсадочків. 

Під час тривоги діти спускатимуться разом з вихователями у найпростіше укриття. Усі працівники мають пройти курси домедичної допомоги, щоб у разі надзвичайної ситуації, мати змогу врятувати малечу. 

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Новости Днепра про Як працюватимуть дитячі садочки у ДніпріУкраїнська

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