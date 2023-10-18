У Дніпрі може бути ще більше повітряних тривог: у чому річ

У Дніпрі може вити ще частіше.

В Україні відповідно і в Дніпрі збільшиться кількість повітряних тривог. Причина цього полягає в тому, що повітряний простір у Чорному морі патрулюватимуть російські МіГ-31К із ракетами Х-47 “Кинджал”. Позаяк відстежити їх важко, Повітряні сили оголошуватимуть про загрозу.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі “Українській правді”. Водночас для України, окрім постійних тривог, це кардинально нічого не змінить. На думку Юрія Ігната, такими заявами Путін хоче налякати НАТО, адже знаходячись в акваторії Чорного моря ракети можуть дістати до території інших країн.

Цілком ймовірно, що країни-партнери, підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

А от для України це ще один напрямок, звідки може прилетіти, тож тривог стане більше.

Це стосується і Дніпра, адже під час зльоту МіГу вмикається всеукраїнська тривога. Тож на Дніпропетровщині, де за половину місяця уже пролунало 78 тривог, витиме значно частіше.

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