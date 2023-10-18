У Дніпрі з’явиться мурал з гігантським птахом (ФОТО)

Роботи над муралом ще тривають.

У Дніпрі на житловому масиві Покровський створюють мурал “Дівчина з соколом”, присвячений загиблим Захисникам.

Фото своєї роботи художник Олександр Брітцев опублікував у Facebook.

Відомо, що мурал малюють на фасаді магазину Varus, що на вулиці Юрія Кондратюка, – якраз навпроти “Алеї живої пам’яті”.

Ініціатором створення артоб’єкту є благодійний фонд TAPS.

Ми захотіли зобразити не просто банально військову тематику – намалювати воїна, героїв – а намалювати символічно. Тому тут ми можемо бачити жінку, це може бути мати, дружина. Це Україна, яка чекає на свого героя з фронту, але вона його не дочекалася. А повернулася душа. Повернувся сокіл – птах, який буде її оберігати, – поділилася своєю думкою щодо ідеї муралу директорка благодійного фонду TAPS Юлія Дмитрова.

Поруч з муралом розташована “Алея живої пам’яті”, де на цей час висаджено 42 клени. Біля кожного дерева є QR-код, за яким можна дізнатись історію бійця від його родини.

Зазначимо, “Дівчина з соколом” – не перша робота Олександра Брітцева. Сам чоловік з Харкова. У Дніпрі він також розмалював стіни трьох 16-поверхівок на ж/м Сонячний. Його мурали можна побачити і в інших містах України, а також у Фінляндії та Словаччині.

Джерело: “Інформатор”.

Читайте також:

Українська

Автор: