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  • У Дніпрі рецидивіст вкрав з кіоску ноутбук: йому “світить” до 10 років за ґратами

У Дніпрі рецидивіст вкрав з кіоску ноутбук: йому “світить” до 10 років за ґратами

Сьогодні 14:38
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Зловмисника затримали.

Новости Днепра про У Дніпрі рецидивіст вкрав з кіоску ноутбук: йому

Учора, 17 жовтня, близько 10:00 чоловік поцупив із кіоску у Чечелівському районі ноутбук.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як з’ясували поліцейські, підозрюваний підійшов до кіоску та помітив на прилавку комп’ютерну техніку. Коли продавчиня відволіклася, зловмисник поцупив її та втік.

Правоохоронці протягом години затримали правопорушника та вилучили викрадений ноутбук. Грабіжником виявився 37-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку “світить” покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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