Пішов з життя відомий художник з Дніпра

Не стало дніпровського художника Олександра Демидова.

Про сумну звістку повідомили його товариші у Facebook.

Днями стало відомо про смерть Олександр Демиденка. Художник не дожив кілька днів до свого 75-річчя, повідомляють його друзі.

Громаді пан Олександр був відомий своєю колекцією дивовижних речей. Одного разу під старою картиною він зайшов раритетний екземпляр газети “Приднепровський край” за 1917 рік.

Товариші пана Олександр тепло відгукуються про нього, згадуючи зустрічі з ним:

Сьогодні ховали дивовижну людину. Він був для нас не просто другом, він був Всесвітом, навколо якого оберталося безліч цікавих, славних людей. Він мав відкритий будинок, куди кожному можна було прийти і залишатися, скільки хоче. Я його іноді питав: «Саша, а ти не втомився від цієї е..ної тусовки?». А він мені завжди відповідав: “Так, мені по кайфу!” Частина друга. Сьогодні з’їхались усі друзі, проводитимуть його. Це було у морзі 16-ї лікарні. Більшість – на колесах. Усі давно не зустрічалися. Відправили Сашка на кремацію до Одеси. Потім усі починають тупцювати біля моргу. Намагаюся передати діалоги:

– Ну, як ти? Да нормально!

– Микито, а чого ти плачеш? Ну, гаразд, зателефонуємо…

– Хлопці, давайте я вас у центр підкину!

– Алік, а може?

– Та ні, мені… на роботу.

– Може, у суботу?

– Ось у суботу – якраз!

…Ну і таке інше.

Словом, згадав, – написав Ігор Гусаров.

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