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У Кривому Розі викрили юних послідовувачів “Бенксі”, що обмалювали трамваї: яке покарання для них вигадали

Сьогодні 13:53
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У Кривому Розі підлітків, які обмалювали весь трамвай, змусили відмивати вагон разом з батьками.

Новости Днепра про У Кривому Розі викрили юних послідовувачів

Про це йдеться в Facebook-спільноті КП “Швидкісний трамвай”. 

Днями піймали трьох підлітків, які вирішили самовиразитися у трамваї. Юнаки обмалювали вагон надписами та малюнками. Свої витвори мистецтва школярі залишили на стелі, сидіннях та вікнах. 

Цього разу юних поціновувачів “Бенксі” вдалося спіймати. Охорона швидкісного трамвая зловила “на гарячому” трьох підлітків, які малювали у вагоні. На місце викликали співробітників поліції, які склали відповідні матеріали.

Однак, батьки хлопчиків виявили бажання вирішити питання мирним шляхом, завдяки чому на один розмальований вагон стало менше! До речі, у відмиванні вагона брали  участь і юні “художники”. Сподіваємося, що хлопці запам’ятають це надовго і зроблять правильні висновки, – йдеться у повідомленні.
 

Новости Днепра про У Кривому Розі викрили юних послідовувачів

Новости Днепра про У Кривому Розі викрили юних послідовувачів

Новости Днепра про У Кривому Розі викрили юних послідовувачів

Новости Днепра про У Кривому Розі викрили юних послідовувачів

У коментарях криворіжці запропонували розв’язати питання з самовираженням юнаків інакше:

А може їм на території депо поставити макет вагона, зі старого вагона, нехай собі малюють, тільки нехай миють після себе, а керівництво управління за найкращий малюнок заохочуватиме їх і їхню творчість виставлятиме на виставках, – написав містянин Леонід.

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Новости Днепра про У Кривому Розі викрили юних послідовувачів Українська

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