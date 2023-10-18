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В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)

Сегодня 16:48
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Работы над муралом еще продолжаются.

Новости Днепра про В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)

В Днепре на жилом массиве Покровский создают мурал «Девушка с соколом», посвященный погибшим Защитникам.

Фото своей работы художник Александр Бритцев опубликовал в Facebook.

Известно, что мурал рисуют на фасаде магазина Varus, что на улице Юрия Кондратюка, – как раз напротив “Аллеи живой памяти”.

Инициатором создания арт-объекта выступил благотворительный фонд TAPS.

Мы захотели изобразить не просто банально военную тематику – нарисовать воина, героев – а нарисовать символически. Поэтому здесь мы можем видеть женщину, это может быть мать, жена. Это Украина, которая ждет своего героя с фронта, но она его не дождалась. А вернулась душа. Вернулся сокол – птица, которая будет ее оберегать, – поделилась своим мнением по поводу идеи мурала директор благотворительного фонда TAPS Юлия Дмитрова.

Новости Днепра про В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)

Рядом с муралом расположена «Аллея живой памяти», где уже высажено 42 клена. У каждого дерева есть QR-код, по которому можно узнать историю бойца от его семьи.

Отметим, «Девушка с соколом» – не первая работа Александра Бритцева. Сам мужчина из Харькова. В Днепре он также разрисовал стены трех 16-этажек на ж/м Солнечный. Его муралы можно увидеть и в других городах Украины, а также в Финляндии и Словакии.

Источник: «Информатор».

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