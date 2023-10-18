В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)

В Днепре на жилом массиве Покровский создают мурал «Девушка с соколом», посвященный погибшим Защитникам.
Фото своей работы художник Александр Бритцев опубликовал в Facebook.
Известно, что мурал рисуют на фасаде магазина Varus, что на улице Юрия Кондратюка, – как раз напротив “Аллеи живой памяти”.
Инициатором создания арт-объекта выступил благотворительный фонд TAPS.
Мы захотели изобразить не просто банально военную тематику – нарисовать воина, героев – а нарисовать символически. Поэтому здесь мы можем видеть женщину, это может быть мать, жена. Это Украина, которая ждет своего героя с фронта, но она его не дождалась. А вернулась душа. Вернулся сокол – птица, которая будет ее оберегать, – поделилась своим мнением по поводу идеи мурала директор благотворительного фонда TAPS Юлия Дмитрова.
Рядом с муралом расположена «Аллея живой памяти», где уже высажено 42 клена. У каждого дерева есть QR-код, по которому можно узнать историю бойца от его семьи.
Отметим, «Девушка с соколом» – не первая работа Александра Бритцева. Сам мужчина из Харькова. В Днепре он также разрисовал стены трех 16-этажек на ж/м Солнечный. Его муралы можно увидеть и в других городах Украины, а также в Финляндии и Словакии.
Источник: «Информатор».
Читайте также:
Автор:
В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были…
В Днепре может выть еще чаще.
Достаточно курьезное ДТП произошло возле сквера Героев в Днепре.
Злоумышленника задержали.
Не простим!
В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были общественными местами. Практически у каждого из них есть свои легенды и история.
В Днепре может выть еще чаще.
В шести областях Украины, среди которых Днепропетровщина, зафиксировали новый штамм коронавируса.
Достаточно курьезное ДТП произошло возле сквера Героев в Днепре.
К сожалению, погибла и собака пострадавшей семьи.
Злоумышленника задержали.
Минздрав увеличил срок действия рецептов на лекарства, которые пациент покупает за деньги.
На днях в Никополе произошло ужасное преступление – 41-летняя женщина во время ссоры убила своего мужа.
В Павлограде на Днепропетровщине у мужчины, который угрожал своей жене, нашли мешки с коноплей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!