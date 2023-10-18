У Дніпрі легковик наїхав на дитячу автівку (ВІДЕО)

Досить курйозна ДТП сталася біля скверу Героїв у Дніпрі.

Біля скверу Героїв на вулиці Старокозацькій автівка наїхала на дитячий електромобіль. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Кадри з місця досить незвичної ДТП дніпряни опублікували у мережі.

Обставини аварії наразі не відомі. У сквері Героїв розташовані локації для відпочинку дітей, тож можливо саме звідти мініатюрний електромобіль потрапив на проїжджу частину, де зіткнувся з автівкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на трасі Дніпро-Кривий Ріг Daewoo збив велосипедиста: чоловік помер на місці. А на Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з потягом.

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