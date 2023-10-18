На Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний

У шести областях України, серед яких Дніпропетровщина, зафіксували новий штам коронавірусу.

Симптоматично це підвид ковіду нічим не відрізняється, але на відміну від своїх попередників, швидше вражає ослаблений імунітет людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі “Еріс” виявили в Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Усього зафіксували 10 випадків.

Симптоми “Еріс”:

біль у горлі,

нежить,

задишка,

ломота у тілі,

головний біль,

лихоманка.

Тож усі звичні для коронавірусу симптоми. Попри те, що “Еріс” це мутований варіант COVID-19 і швидше вражає імунітет людей, наразі немає глобальної загрози для людей у зв’язку поширенням вірусу.

Втім, медики рекомендують зробити бустерну дозу, щоб допомогти організму боротися з підступним вірусом.

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