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  • На Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний

На Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний

Сьогодні 16:21
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У шести областях України, серед яких Дніпропетровщина, зафіксували новий штам коронавірусу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19

Симптоматично це підвид ковіду нічим не відрізняється, але на відміну від своїх попередників, швидше вражає ослаблений імунітет людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі “Еріс” виявили в Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Усього зафіксували 10 випадків. 

Симптоми “Еріс”:

  • біль у горлі,
  • нежить,
  • задишка,
  • ломота у тілі,
  • головний біль,
  • лихоманка.

Тож усі звичні для коронавірусу симптоми. Попри те, що “Еріс” це мутований варіант COVID-19 і швидше вражає імунітет людей, наразі немає глобальної загрози для людей у зв’язку поширенням вірусу.

Втім, медики рекомендують зробити бустерну дозу, щоб допомогти організму боротися з підступним вірусом. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 Українська

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