На Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний

Симптоматично це підвид ковіду нічим не відрізняється, але на відміну від своїх попередників, швидше вражає ослаблений імунітет людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Наразі “Еріс” виявили в Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Усього зафіксували 10 випадків.
Симптоми “Еріс”:
Тож усі звичні для коронавірусу симптоми. Попри те, що “Еріс” це мутований варіант COVID-19 і швидше вражає імунітет людей, наразі немає глобальної загрози для людей у зв’язку поширенням вірусу.
Втім, медики рекомендують зробити бустерну дозу, щоб допомогти організму боротися з підступним вірусом.
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