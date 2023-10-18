Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как будут работать детские сады в Днепре

Сегодня 18:40
просмотров

Скоро в Днепре откроют детские сады.

Новости Днепра про Как будут работать детские сады в Днепре

Как сообщили в горсовете, до конца октября планируют открыть 20 дошкольных учебных заведений. Свою работу они возобновят в смешанном режиме, когда дети будут в садике не больше 4 часов.

Образовательный процесс будет организован в режиме работы групп кратковременного пребывания, это не более 4 часов. В таких группах будет около 15 детей. На сегодняшний день они уже работают в 8 школах города, где есть дошкольные подразделения, – сообщила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТР Елена Яковенко.

В ноябре откроется еще 27 садиков. Это будут делать постепенно. Планируется возобновлять работу пяти заведений еженедельно. До конца ноября в городе дети будут посещать 47 детсадов.

Во время тревоги дети будут спускаться вместе с воспитателями в самое простое укрытие. Все работники должны пройти курсы домедицинской помощи, чтобы в случае чрезвычайной ситуации иметь возможность спасти малышей.

Читайте также:

Новости Днепра про Как будут работать детские сады в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Как будут работать детские сады в ДнепреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы
Новости Днепра
Сегодня 22:05
Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы

Украинские синоптики резко переписали свои прогнозы погоды на текущую неделю.

В Днепропетровской области прогремела серия взрывов
Новости Днепра
Сегодня 21:26
В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Звуки взрывов слышали в Павлограде.

В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59
Новости Днепра
Сегодня 20:50
В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Неприятный "привет" от российских окупантов нашли жители Криворожья.

ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре
Новости Днепра
Сегодня 17:35
ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были…

Последние новости

Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы
Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы

Украинские синоптики резко переписали свои прогнозы погоды на текущую неделю.

Сегодня 22:05
2
просмотров
В Днепропетровской области прогремела серия взрывов
В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Звуки взрывов слышали в Павлограде.

Сегодня 21:26
5
просмотров
В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59
В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Неприятный "привет" от российских окупантов нашли жители Криворожья.

Сегодня 20:50
0
просмотров
Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса
Пригород Днепра на 10 часов останется без электричества: когда и адреса

В пригороде Днепра 19 октября будут выключаться свет.

Сегодня 20:10
2
просмотров
В Раде заявили, что больше не хотят наказывать мужчин, бежавших за границу во время войны
В Раде заявили, что больше не хотят наказывать мужчин, бежавших за границу во время войны

Ранее нардепы заявляли, что хотят привлекать к ответственности беглецов за границу.

Сегодня 19:21
3
просмотров
Филатов обсудил с послом Австрии Бенке долгосрочную поддержку Днепра и помощь в послевоенном восстановлении

18 октября городской голова Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенке.

Сегодня 18:35
3
просмотров
Если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше: Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке
Если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше: Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке

Не простим!

Сегодня 17:52
7
просмотров
ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре
ТОП -7 мистических и опасных заброшек в Днепре: место самоубийц и проклятый дом в центре

В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были общественными местами. Практически у каждого из них есть свои легенды и история.

Сегодня 17:35
5
просмотров
В Днепре может быть еще больше воздушных тревог: в чем дело
В Днепре может быть еще больше воздушных тревог: в чем дело

В Днепре может выть еще чаще.

Сегодня 17:24
6
просмотров
В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)
В Днепре появится мурал с гигантской птицей (ФОТО)

Работы над муралом еще продолжаются.

Сегодня 16:48
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх