Как будут работать детские сады в Днепре

Скоро в Днепре откроют детские сады.

Как сообщили в горсовете, до конца октября планируют открыть 20 дошкольных учебных заведений. Свою работу они возобновят в смешанном режиме, когда дети будут в садике не больше 4 часов.

Образовательный процесс будет организован в режиме работы групп кратковременного пребывания, это не более 4 часов. В таких группах будет около 15 детей. На сегодняшний день они уже работают в 8 школах города, где есть дошкольные подразделения, – сообщила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТР Елена Яковенко.

В ноябре откроется еще 27 садиков. Это будут делать постепенно. Планируется возобновлять работу пяти заведений еженедельно. До конца ноября в городе дети будут посещать 47 детсадов.

Во время тревоги дети будут спускаться вместе с воспитателями в самое простое укрытие. Все работники должны пройти курсы домедицинской помощи, чтобы в случае чрезвычайной ситуации иметь возможность спасти малышей.

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