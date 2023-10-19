Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5 - Днепр Инфо
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5
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Сегодня 07:20

Також відомо про п'ятьох травмованих осіб.

Новости Днепра про Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5

Уночі 18 жовтня російська армія нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю – били ракетами С-300. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок.

На жаль, стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5 – рятувальники дістали з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Запоріжжі весь день тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Частина звичайного житлового будинку зруйнована – поверхи з третього по п’ятий в одному з під’їздів. Станом на цей час відомо про загибель пʼяти людей. Мої співчуття рідним і близьким, – сказав він у вечірньому зверненні.

Також відомо про п’ятьох травмованих осіб. Їм надається необхідна допомога.

Новости Днепра про Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5

З-під завалів рятувальники дістали котика: 

Не пробачимо, помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лисак показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці: якби не збіги обставин, жертв могло бути більше. 

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Новости Днепра про Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5Українська

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