Уночі 18 жовтня російська армія нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю – били ракетами С-300. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок.
На жаль, стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5 – рятувальники дістали з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Запоріжжі весь день тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Частина звичайного житлового будинку зруйнована – поверхи з третього по п’ятий в одному з під’їздів. Станом на цей час відомо про загибель пʼяти людей. Мої співчуття рідним і близьким, – сказав він у вечірньому зверненні.
Також відомо про п’ятьох травмованих осіб. Їм надається необхідна допомога.
З-під завалів рятувальники дістали котика:
Не пробачимо, помстимося!
Нагадаємо, раніше ми писали, що Лисак показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці: якби не збіги обставин, жертв могло бути більше.
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Учора пізно ввечері росіяни вдарили ракетами по Павлограду.
Не пробачимо!
На жаль, загинув і собака постраждалої родини.
Сьогодні, 18 жовтня, росіяни нанесли удар по Дніпровському району.