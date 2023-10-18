Якби не збіги обставин, жертв могло бути більше: Лисак показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці

Не пробачимо!

Сьогодні вранці, 18 жовтня, росіяни атакували Дніпровський район – ворог поцілив по приватному сектору в Обухівці.

На жаль, загинула 31-річна жінка – у неї залишилися двоє дітей 1,5 та 13 років. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік. Троє постраждалих зараз в лікарні в стані середньої тяжкості.

Батько загиблої у момент удару був на роботі. Потім пролунав дзвінок – «Юра, біжи додому». Чоловік вже розумів, що сталася біда, але навіть подумати не міг, що його доньки Катерини більше немає.

Їй назавжди 31. Двоє дітей. Коли росіяни скерували на область ракету, старша була у школі. Менша – з мамою вдома. Мала дивом вціліла, – розповів Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Він показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці.

Та розповів, що жертв могло бути більше, якби не збіги обставин.

Вибухи, а потім галас, який заполонив вулицю. Те, що чув пан Анатолій. Він живе навпроти оселі загиблої. В момент атаки знаходився на вулиці. Злякався, а пізніше й оторопів. У трубі, біля якої він був, застряг уламок. Видно, за його плечима сильний Янгол-охоронець. Як і у місцевої Марини. Вона стояла неподалік вікна, коли все посипалося. Неушкодженою залишилася завдяки скотчу, яким заклеїла шибки, та щільній шторі. Страшно уявити, скількома б жертвами обернувся черговий злочин окупантів, якби не ці збіги обставин. Співчуваю рідним Катерини. Її батько пройшов фронтове пекло. Вистояв. Сподіваюся, витримає і це. Заради дружини, сина, онучок, – написав Лисак.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблої!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали, як виглядає зруйнований будинок зсередини.

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