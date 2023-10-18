Если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше: Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке

Не простим!

Сегодня утром, 18 октября, россияне атаковали Днепровский район – враг попал по частному сектору в Обуховке.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина – у нее остались двое детей 1,5 и 13 лет. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Трое пострадавших сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Отец погибшей в момент удара был на работе. Потом раздался звонок – «Юра, беги домой». Мужчина уже понимал, что случилась беда, но даже подумать не мог, что его дочери Екатерины больше нет.

Ей навсегда 31. Двое детей. Когда россияне направили на область ракету, старшая была в школе. Меньшая – с мамой дома. Малышка чудом уцелела, – рассказал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Он показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке.

И рассказал, что жертв могло быть больше, если бы не стечения обстоятельств.

Взрывы, а потом крики, которые заполонили улицу. То, что слышал Анатолий. Он живет напротив дома погибшей. В момент атаки находился на улице. Испугался, а позже и оторопел. В трубе, возле которой он был, застрял обломок. Видно, за его плечами сильный Ангел-хранитель. Как и у местной Марины. Она стояла недалеко от окна, когда все посыпалось. Неповрежденной осталась благодаря скотчу, которым заклеила стекла, и плотной шторе. Страшно представить, каким бы количеством жертв обернулось очередное преступление оккупантов, если бы не эти стечения обстоятельств. Сочувствую родным Екатерины. Ее отец прошел фронтовой ад. Выстоял. Надеюсь, выдержит и это. Ради жены, сына, внучек, – написал Лысак.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшей!

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри.

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