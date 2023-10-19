Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5

Ночью 18 октября российская армия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью – били ракетами С-300. Одна из них попала в многоэтажный дом.
К сожалению, стало известно, что количество погибших возросло до 5 – спасатели достали из-под завалов тела 3 человек, которые считались пропавшими без вести.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Запорожье весь день продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты. Часть обычного жилого дома разрушена – этажи с третьего по пятый в одном из подъездов. По состоянию на данный момент известно о гибели пяти человек. Мои соболезнования родным и близким, – сказал он в вечернем обращении.
Также известно о пяти травмированных. Им оказывается необходимая помощь.
Из-под завалов спасатели достали котика:
Не простим, отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке: если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше.
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Помочь может каждый!
Вчера поздно вечером россияне ударили ракетами по Павлограду.
Не простим!
К сожалению, погибла и собака пострадавшей семьи.
В Днепре 19 октября было шумно.
Рынок «Озерка» появился в Днепре почти 140 лет назад. С 1886 года и до сих пор он является самым популярным рынком города.
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Ужасная ночь...
Не хорошее утро для водителей в Днепре.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Без паники – все под контролем!
Помочь может каждый!
Вчера поздно вечером россияне ударили ракетами по Павлограду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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