Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5

Также известно о пяти травмированных.

Ночью 18 октября российская армия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью – били ракетами С-300. Одна из них попала в многоэтажный дом.

К сожалению, стало известно, что количество погибших возросло до 5 – спасатели достали из-под завалов тела 3 человек, которые считались пропавшими без вести.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Запорожье весь день продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты. Часть обычного жилого дома разрушена – этажи с третьего по пятый в одном из подъездов. По состоянию на данный момент известно о гибели пяти человек. Мои соболезнования родным и близким, – сказал он в вечернем обращении.

Также известно о пяти травмированных. Им оказывается необходимая помощь.

Из-под завалов спасатели достали котика:

Не простим, отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что Лысак показал, как выглядит место ракетного удара в Обуховке: если бы не стечения обстоятельств, жертв могло быть больше.

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