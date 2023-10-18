В Раде заявили, что больше не хотят наказывать мужчин, бежавших за границу во время войны

В частности, такие предложения звучали от члена комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федора Вениславского. Представитель президента в Верховной Раде утверждал, что в Украине хотят наказывать мужчин, бежавших за границу во время войны.
Впрочем, в новом интервью ВВС Вениславский отметил, что изменил свое мнение и считает, что наказывать таких людей не стоит. Он отметил, что был искренне убежден, что наказание «уехавших» возможно. Однако после бурных дискуссий понял, что таким решением можно отрезать желание вообще возвращаться в Украину.
После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что наказание может иметь обратный эффект, – сказал Вениславский.
Вениславский скептически относится к идее, что Украина сможет силой вернуть беглецов. Ведь чтобы экстрадировать человека из другой страны надо доказать, что он совершил преступление. В частности, Офис Генпрокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении.
Так что принудительные возвращения в теории могут состояться, но ожидать, что они будут массовыми, не стоит. Этот процесс может занять годы.
Надеяться, что это будет массово – нет оснований, – считает Вениславский.
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