В Днепре легковушка наехала на детский автомобиль (ВИДЕО)

Достаточно курьезное ДТП произошло возле сквера Героев в Днепре.

Возле сквера Героев на улице Старокозацкой машина наехала на детский электромобиль. Предварительно известно, что никто не пострадал. Кадры с места достаточно необычного ДТП днепряне опубликовали в сети.

Обстоятельства аварии пока не известны. В сквере Героев расположены локации для отдыха детей, поэтому, возможно, оттуда миниатюрный электромобиль попал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем.

Напомним, ранее мы сообщали, что на трассе Днепро-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина скончался на месте. А на Днепропетровщине ВАЗ столкнулся с поездом.

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