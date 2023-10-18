В Днепре легковушка наехала на детский автомобиль (ВИДЕО)

Возле сквера Героев на улице Старокозацкой машина наехала на детский электромобиль. Предварительно известно, что никто не пострадал. Кадры с места достаточно необычного ДТП днепряне опубликовали в сети.
Обстоятельства аварии пока не известны. В сквере Героев расположены локации для отдыха детей, поэтому, возможно, оттуда миниатюрный электромобиль попал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем.
Напомним, ранее мы сообщали, что на трассе Днепро-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина скончался на месте. А на Днепропетровщине ВАЗ столкнулся с поездом.
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