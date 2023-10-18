На Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен

В шести областях Украины, среди которых Днепропетровщина, зафиксировали новый штамм коронавируса.

Симптоматически это подвид ковида ничем не отличается, но в отличие от своих предшественников, скорее поражает ослабленный иммунитет человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Epic» обнаружили в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. Всего было зафиксировано 10 случаев.

Симптомы «Epic»:

боль в горле,

насморк,

одышка,

ломота в теле,

головная боль,

лихорадка.

Все привычные для коронавируса симптомы. Несмотря на то, что «Эрис» это мутированный вариант COVID-19 и скорее поражает иммунитет людей, пока нет глобальной угрозы для людей в связи с распространением вируса.

Впрочем, медики рекомендуют сделать бустерную дозу вакцины, чтобы помочь организму бороться с коварным вирусом.

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