На Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен

Симптоматически это подвид ковида ничем не отличается, но в отличие от своих предшественников, скорее поражает ослабленный иммунитет человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«Epic» обнаружили в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. Всего было зафиксировано 10 случаев.
Симптомы «Epic»:
Все привычные для коронавируса симптомы. Несмотря на то, что «Эрис» это мутированный вариант COVID-19 и скорее поражает иммунитет людей, пока нет глобальной угрозы для людей в связи с распространением вируса.
Впрочем, медики рекомендуют сделать бустерную дозу вакцины, чтобы помочь организму бороться с коварным вирусом.
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