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  • На Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен

На Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен

Сегодня 16:21
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В шести областях Украины, среди которых Днепропетровщина, зафиксировали новый штамм коронавируса.

Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19

Симптоматически это подвид ковида ничем не отличается, но в отличие от своих предшественников, скорее поражает ослабленный иммунитет человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Epic» обнаружили в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. Всего было зафиксировано 10 случаев.

Симптомы «Epic»:

  • боль в горле,
  • насморк,
  • одышка,
  • ломота в теле,
  • головная боль,
  • лихорадка.

Все привычные для коронавируса симптомы. Несмотря на то, что «Эрис» это мутированный вариант COVID-19 и скорее поражает иммунитет людей, пока нет глобальной угрозы для людей в связи с распространением вируса.

Впрочем, медики рекомендуют сделать бустерную дозу вакцины, чтобы помочь организму бороться с коварным вирусом.

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