В Днепре может быть еще больше воздушных тревог: в чем дело

В Украине, соответственно, и в Днепре увеличится количество воздушных тревог. Причина этого состоит в том, что воздушное пространство в Черном море будут патрулировать российские МиГ-31К с ракетами Х-47 «Кинжал». Поскольку отследить их сложно, Воздушные силы будут объявлять об угрозе.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии «Украинской правде».
В то же время, для Украины, кроме постоянных тревог, это кардинально ничего не изменит. По мнению Юрия Игната, такими заявлениями Путин хочет испугать НАТО, ведь, находясь в акватории Черного моря, ракеты могут достать до территории других стран.
По всей вероятности, страны-партнеры будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.
А вот для Украины это еще одно направление, откуда может прилететь, так что тревог станет больше.
Это касается и Днепра, ведь при взлете МиГа включается всеукраинская тревога. Поэтому на Днепропетровщине, где за половину месяца уже прозвучало 78 тревог, будет выть значительно чаще.
Читайте также:
Автор:
В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были…
Достаточно курьезное ДТП произошло возле сквера Героев в Днепре.
Злоумышленника задержали.
В начале 2000-х годов на улице Святослава Хороброго в Днепре…
В Днепре много покинутых или заброшенных зданий, которые ранее были общественными местами. Практически у каждого из них есть свои легенды и история.
В шести областях Украины, среди которых Днепропетровщина, зафиксировали новый штамм коронавируса.
Достаточно курьезное ДТП произошло возле сквера Героев в Днепре.
К сожалению, погибла и собака пострадавшей семьи.
Злоумышленника задержали.
Минздрав увеличил срок действия рецептов на лекарства, которые пациент покупает за деньги.
На днях в Никополе произошло ужасное преступление – 41-летняя женщина во время ссоры убила своего мужа.
В Павлограде на Днепропетровщине у мужчины, который угрожал своей жене, нашли мешки с коноплей.
В начале 2000-х годов на улице Святослава Хороброго в Днепре открылся небольшой торговый центр. В старинном здании, построенном в начале 1900-х годов, теперь продают разные бытовые вещи. А когда-то это было одно из первых и самых популярных учебных заведений города.
В Днепре кое-где исчезла вода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!