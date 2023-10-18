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В Днепре может быть еще больше воздушных тревог: в чем дело

Сегодня 17:24
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В Днепре может выть еще чаще.

Новости Днепра про В Днепре может быть еще больше воздушных тревог: в чем дело

В Украине, соответственно, и в Днепре увеличится количество воздушных тревог. Причина этого состоит в том, что воздушное пространство в Черном море будут патрулировать российские МиГ-31К с ракетами Х-47 «Кинжал». Поскольку отследить их сложно, Воздушные силы будут объявлять об угрозе.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии «Украинской правде».

В то же время, для Украины, кроме постоянных тревог, это кардинально ничего не изменит. По мнению Юрия Игната, такими заявлениями Путин хочет испугать НАТО, ведь, находясь в акватории Черного моря, ракеты могут достать до территории других стран.

По всей вероятности, страны-партнеры будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

А вот для Украины это еще одно направление, откуда может прилететь, так что тревог станет больше.

Это касается и Днепра, ведь при взлете МиГа включается всеукраинская тревога. Поэтому на Днепропетровщине, где за половину месяца уже прозвучало 78 тревог, будет выть значительно чаще.

Новости Днепра про В Днепре может быть еще больше воздушных тревог: в чем дело

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