В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Неприятный "привет" от российских окупантов нашли жители Криворожья.

Жители Криворожья обнаружили в поле неразорванную российскую ракету.

Это произошло вблизи поселка Большая Костромка. Кусок ракеты обследовали и обнаружили, что это была боевая часть ракеты Х-59. Ее будут обезвреживать.

Об этом сообщает местное издание На часі.

Сколько там пролежала ракета, не уточняется.

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