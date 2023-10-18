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В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Сегодня 20:50
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Неприятный "привет" от российских окупантов нашли жители Криворожья.
Новости Днепра про В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Фото условное 

Жители Криворожья обнаружили в поле неразорванную российскую ракету.

Это произошло вблизи поселка Большая Костромка. Кусок ракеты обследовали и обнаружили, что это была боевая часть ракеты Х-59. Ее будут обезвреживать.

Об этом сообщает местное издание На часі.

Сколько там пролежала ракета, не уточняется.

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