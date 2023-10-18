В поле на Криворожье валялась неразорванная российская ракета Х-59

Жители Криворожья обнаружили в поле неразорванную российскую ракету.
Это произошло вблизи поселка Большая Костромка. Кусок ракеты обследовали и обнаружили, что это была боевая часть ракеты Х-59. Ее будут обезвреживать.
Об этом сообщает местное издание На часі.
Сколько там пролежала ракета, не уточняется.
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