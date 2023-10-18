Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы

Похожее лето не хочет покидать Украину, так что после небольших морозов, а иногда и снега, в большинстве регионов будет аномальная как для октября жара.
Такой неожиданный прогноз уважаемых метеоцентров удивил даже опытных синоптиков. Вместо обещанных ранее снега и мороза в Украину придет потепление до +25, а кое-где и 30 градусов тепла. Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
Еще вчера, и даже утром, все уважаемые метеорологические модели, и не какие-нибудь фейковые или популистические сайты, а серьезные прогностические центры давали на 21 октября на севере и западе Украины мокрый снег и сильную холодину», — написала Диденко.
Однако сегодня, 18 октября, метеорологи уточнили прогнозы. Пик потепления придется на 21 октября, когда на юге Украины воздух прогреется до +30 градусов.
Поэтому этот уик-энд еще можно прогулять на улице.
В Днепре 21 октября ожидается до +25 градусов тепла. И пока морозов не предвидится.
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