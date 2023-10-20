Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцев

Сегодня 10:48
просмотров

Количество погибших в Израиле и секторе Газа украинских граждан возросло до 19 человек.

Новости Днепра про В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцев

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Израиле.

Один украинец считается пропавшим без вести.

После получения официальной информации от израильской стороны Посольство Украины подтверждает гибель восемнадцати граждан Украины в Израиле. В настоящее время один гражданин Украины считается пропавшим без вести. На территории сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины. Информация уточняется на постоянной основе, — говорится в сообщении Посольства.

Новости Днепра про В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцев

Также вчера, 19 октября, в 22:30 из Тель-Авива в Румынию вылетел четвертый эвакуационный борт. Удалось эвакуировать еще 79 граждан Украины.

Новости Днепра про В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцев

Напомним, ранее мы писали, что украинцы жалуются на платные эвакуационные рейсы из Израиля: в посольстве отреагировали.

Читайте также:

Новости Днепра про В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцевУкраїнська Новости Днепра про В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцевРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области тайно готовятся к эвакуации: что известно об этих слухах
Новости Днепра
Сегодня 11:16
В Днепропетровской области тайно готовятся к эвакуации: что известно об этих слухах

В Никополе на Днепропетровщине ходят слухи о вероятной подготовке к…

Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Остались муж и двое детей: сегодня попрощаются с женщиной, которую убила российская ракета в Обуховке

18 октября россияне нанесли удар по Днепровскому району.

За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков
Новости Украины
Сегодня 08:30
За сутки ВСУ уничтожили рекордное количество россиян и 55 вражеских танков

Слава Украине! Слава ВСУ!

Жителей Днепра хотят обязать декларировать покупку валюты: кого именно
Новости Днепра
Вчера 10:00
Жителей Днепра хотят обязать декларировать покупку валюты: кого именно

Некоторых украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в частности,…

Последние новости

В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции
В Днепре неизвестные бросали камни в трамвай и разбили окно: комментарий полиции

Отмечается, что это уже второй случай за месяц...

Сегодня 15:27
5
просмотров
ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава
ТОП-10 мест неподалеку Днепра, который вы должны увидеть: крепость Мазепы, валуны из Скандинавии и застывшая лава

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 исторических мест неподалеку Днепра. Казацкое кладбище и остатки крепости Село Старые Кодаки находятся рядом с местом, где в 1635 году была построена крепость Кодак. Находилась она возле одного из порогов Днепра.  Целью крепости было преградить…

Сегодня 15:00
3
просмотров
В Украине будут наказывать за использование названий «шампанское» и «коньяк»
В Украине будут наказывать за использование названий «шампанское» и «коньяк»

В Украине хотят наказывать производителей алкогольных напитков за употребление названий "коньяк" и "шампанское".

Сегодня 14:52
3
просмотров
На Днепропетровщине бывший заключенный собирал деньги на помощь ВСУ, а затем тратил их на собственные нужды
На Днепропетровщине бывший заключенный собирал деньги на помощь ВСУ, а затем тратил их на собственные нужды

Мошеннику удалось выманить почти 3 тыс. гривен у десяти пострадавших.

Сегодня 14:04
5
просмотров
Показалось, что выбросил пакет с деньгами в помойку: в Кривом Роге водитель снес столб, потому что спешил домой
Показалось, что выбросил пакет с деньгами в помойку: в Кривом Роге водитель снес столб, потому что спешил домой

Курьезная ситуация произошла в Кривом Роге.

Сегодня 13:53
3
просмотров
Сара Джессика Паркер спродюсирует фильм об украинском солдате, который потерял ноги и присоединился к балетной труппе
Сара Джессика Паркер спродюсирует фильм об украинском солдате, который потерял ноги и присоединился к балетной труппе

Известная актриса Сара Джессика Паркер спродюсирует фильм об украинских артистах балета.

Сегодня 13:21
3
просмотров
В «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності»: есть ли там Днепр
В «Дії» появилась карта с «Пунктами незламності»: есть ли там Днепр

Пользоваться картой можно даже офлайн – для этого нужно ее скачать.

Сегодня 13:00
4
просмотров
На Днепропетровщине скорая трижды за день приезжала к пьяному 17-летнему парню
На Днепропетровщине скорая трижды за день приезжала к пьяному 17-летнему парню

В Новомосковске, что на Днепропетровщине "скорая" трижды в день приезжала к пьяному 17-летнему парню.

Сегодня 12:38
2
просмотров
В Днепре прогремит массированный взрыв: без паники
В Днепре прогремит массированный взрыв: без паники

Сохраняйте спокойствие!

Сегодня 12:04
8
просмотров
На вокзале Днепра задержали вооруженного мужчину
На вокзале Днепра задержали вооруженного мужчину

На вокзале в Днепре задержан мужчина, который перевозил оружие.

Сегодня 11:44
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх