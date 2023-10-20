В Израиле и секторе Газа погибли 19 украинцев

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Израиле.
Один украинец считается пропавшим без вести.
После получения официальной информации от израильской стороны Посольство Украины подтверждает гибель восемнадцати граждан Украины в Израиле. В настоящее время один гражданин Украины считается пропавшим без вести. На территории сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины. Информация уточняется на постоянной основе, — говорится в сообщении Посольства.
Также вчера, 19 октября, в 22:30 из Тель-Авива в Румынию вылетел четвертый эвакуационный борт. Удалось эвакуировать еще 79 граждан Украины.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы жалуются на платные эвакуационные рейсы из Израиля: в посольстве отреагировали.
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