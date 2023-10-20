В Ізраїлі та секторі Газа загинули 19 українців

Кількість загиблих в Ізраїлі та секторі Газа українських громадян зросла до 19 осіб.

Про це повідомили у Посольстві України в Ізраїлі.

Один українець вважається зниклим безвісти.

Після отримання офіційної інформації від ізраїльської сторони Посольство України підтверджує загибель вісімнадцяти громадян України в Ізраїлі. Наразі один громадянин України вважається зниклим безвісти. На території сектора Газа підтверджено загибель одного громадянина України. Інформація уточнюється на постійній основі, – йдеться у повідомленні Посольства.

Також учора, 19 жовтня, о 22:30 з Тель-Авіва до Румунії вилетів четвертий евакуаційний борт. Вдалося евакуювати ще 79 громадян України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці скаржаться на платні евакуаційні рейси з Ізраїлю: у посольстві відреагували.

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