В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.

На Сицилии начал извержение самый активный вулкан Европы.

12 ноября на острове Сицилия начал извержение самый высокий вулкан Европы, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. По словам специалистов, лавовый достиг 4,5 км высотой. Несмотря на это, ситуация сейчас под контролем, а международный аэропорт Винченцо работает в штатном режиме.

Этна – самый высокий и активный вулкан Европы. Как отмечают ученые, началась пароксизмальная активность в жерле огненной горы, сопровождающаяся выбросами лавы и пепла, летящего в предгорные поселки с северной стороны острова.

Высота эруптивного столба лавы, бьющего из вулкана – примерно в 4500 метров над уровнем моря.

Специалисты отмечают, что в горе Этна расположены от 200 до 400 вулканических кратеров. Каждый из которых в среднем за три месяца выбрасывает потоки лавы.

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