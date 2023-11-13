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  • В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.

В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.

Сегодня 10:21
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На Сицилии начал извержение самый активный вулкан Европы.

Новости Днепра про В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.

12 ноября на острове Сицилия начал извержение самый высокий вулкан Европы, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. По словам специалистов, лавовый достиг 4,5 км высотой. Несмотря на это, ситуация сейчас под контролем, а международный аэропорт Винченцо работает в штатном режиме.

Этна – самый высокий и активный вулкан Европы. Как отмечают ученые, началась пароксизмальная активность в жерле огненной горы, сопровождающаяся выбросами лавы и пепла, летящего в предгорные поселки с северной стороны острова.

Новости Днепра про В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.

Высота эруптивного столба лавы, бьющего из вулкана – примерно в 4500 метров над уровнем моря.

Специалисты отмечают, что в горе Этна расположены от 200 до 400 вулканических кратеров. Каждый из которых в среднем за три месяца выбрасывает потоки лавы.

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Новости Днепра про В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.Українська Новости Днепра про В Италии проснулся самый высокий вулкан Европы: лавовый фонтан достиг 4,5 км.Русский

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