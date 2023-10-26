В историческом центре Новомосковска, возле легендарного собора, построили незаконную автомойку

В Новомосковске разгорелся скандал из-за автомойки, которая будет возле исторического памятника.

Жители Новомосковска возмущены строительством новой автомойки, которая не только доставляет неудобства местным, но и построена неподалеку от исторического памятника. Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на сюжет 11 каналу.

Скандал вокруг автомойки продолжается с мая, когда вблизи Свято-Троицкого собора и автовокзала начали строительство. Горожане обратились с жалобой в местные власти и городскую прокуратуру и новое сооружение быстро снесли. Впрочем, спустя три месяца работы возобновили.

Горожане говорят, что автомойку строят незаконно и с нарушением всех правил. В частности, она слишком близка к жилой застройке и будет мешать живущим неподалеку. Кроме этого, рядом автостанция, где и так оживленное движение, а с появлением автомойки добавятся пробки из машин, ожидающих своей очереди.

Местные власти заявляют, что строительство незаконно. Ведь будущая автомойка находится рядом с историческим памятником – легендарным деревянным Свято-Троицким собором. По сути это исторический ареал города, поэтому все работы должны утверждаться горсоветом.

На данный момент известно, что земельный участок, на котором будет построена автомойка, арендован у города Днепропетровским областным предприятием автовокзалов — местным автовокзалом. Якобы именно руководство автовокзала разрешило строительство здесь.

Горсовет и мэр Новомосковска написали очередное обращение к правоохранителям, автомойку планируют демонтировать. Решение об этом будет принято на следующем заседании – 26 октября.

Однако пока строительство продолжается ударными темпами. Работа почти закончена. Уже установлены автоматы для оплаты услуг и установлена ​​раковина.

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