В Днепре мужчина украл чаевые в кофейни (ВИДЕО)

Мужчина украл 200 гривен.

В Днепре сегодня, 26 октября, мужчина украл из кофейни чаевые.

Случилось это на улице Михаила Грушевского – в тупике трамвая №16. Мужчина лет 40-45 вошел в заведение. Он спросил у работниц, есть ли в наличии десерты – в то же время он якобы разговаривал по телефону. Затем он подошел к стойке, где стоит баночка с чаевыми, и вытащил оттуда 200 грн. После этого мужчина ушел.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Он неоднократно приходил к нам спрашивать о десертах, которых уже давно нет в продаже, при этом он ничего не покупал и каждый раз делал вид, что якобы разговаривает по телефону. Жаль, что есть люди, которые не ценят чужой труд, – отметили работники кофейни.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО).

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