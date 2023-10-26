В Днепре на Криворожской мобильное укрытие мешает водителям: что с ним сделают

Но через некоторое время жители Днепра пожаловались на него. Дело в том, что конструкция закрывает обзор дороги.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
20 октября нам на остановке установили укрытие. Спасибо, это важно! Но проблема в том, что его установили очень близко к краю дороги. Выезд со двора один, и теперь при выезде водителю направо ничего не видно. Большая просьба установить укрытие чуть дальше от края дороги. Хотя бы на 50 см подальше – тогда будет нормальный обзор дорожной ситуации справа, – написала днепрянка Яна.
Мнение водителей учтут и переставят укрытие.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, пожалуйста, сообщите об этом по номерам (с понедельника по пятницу с 9 до 17):
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