В Днепре на Криворожской мобильное укрытие мешает водителям: что с ним сделают

Недавно на улице Криворожской возле остановки общественного транспорта установили мобильное укрытие.

Но через некоторое время жители Днепра пожаловались на него. Дело в том, что конструкция закрывает обзор дороги.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

20 октября нам на остановке установили укрытие. Спасибо, это важно! Но проблема в том, что его установили очень близко к краю дороги. Выезд со двора один, и теперь при выезде водителю направо ничего не видно. Большая просьба установить укрытие чуть дальше от края дороги. Хотя бы на 50 см подальше – тогда будет нормальный обзор дорожной ситуации справа, – написала днепрянка Яна.

Мнение водителей учтут и переставят укрытие.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, пожалуйста, сообщите об этом по номерам (с понедельника по пятницу с 9 до 17):

(095) 816-39-11,

(093) 261-32-25,

(063) 402-79-56,

(063) 681-61-82,

(068) 638-28-48.

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