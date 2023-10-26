У Дніпрі на Криворізькій мобільне укриття заважає водіям: що з ним зроблять

Але згодом мешканці Дніпра поскаржилися на нього. Справа в тому, що конструкція закриває огляд дороги.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
20 жовтня нам на зупинці встановили укриття. Дякую, це важливо! Але проблема в тому, що його встановили дуже близько до краю дороги. Виїзд із двору один, і тепер при виїзді водієві праворуч нічого не видно. Велике прохання встановити укриття трохи далі від краю дороги. Хоча б на 50 см подалі – тоді буде нормальний огляд дорожньої ситуації праворуч, – написала дніпрянка Яна.
Думку водіїв врахують і переставлять укриття.
Якщо ви стикаєтеся з подібною проблемою, будь ласка, повідомте про це за номерами (з понеділка до п’ятниці з 9 до 17):
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