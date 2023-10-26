В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Без паники!

Сегодня, 26 октября, в Кривом Роге будет громко весь день.

Так, с 9:00 до 16:00 на промышленно-производственном предприятии будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Кроме того, в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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