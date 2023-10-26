В Днепре сегодня два популярных трамвая поедут в депо раньше: не ждите зря

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня выключат свет многим жителям .

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Вартовых неба.

Сегодня, 26 октября, в Днепре трамваи №12 и №16 закончат свою работу раньше.

Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе,…

Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО) Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра. 5 просмотров

Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу. 0 просмотров

Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия «Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода. 4 просмотров