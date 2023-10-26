В Днепре парализовало движение на Новом мосту: выбирайте другой маршрут

Будьте внимательны!

Сегодня, 26 октября, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

Предварительно, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Но на мосту сильно затруднено движение в сторону центра города.

Учитывайте эту информацию во время поездок, а лучше выберите альтернативный маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня два популярных трамвая поедут в депо раньше: не ждите зря.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: