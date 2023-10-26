У Дніпрі паралізувало рух на Новому мосту: вибирайте інший маршрут

Будьте уважні!

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Але на мосту сильно ускладнено рух у напрямку центру міста.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок, а краще виберіть альтернативний маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дарма.

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