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У Дніпрі паралізувало рух на Новому мосту: вибирайте інший маршрут

Вчора 08:44
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало рух на Новому мосту: вибирайте інший маршрут

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на Новому мосту сталася аварія.

Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Але на мосту сильно ускладнено рух у напрямку центру міста.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок, а краще виберіть альтернативний маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дарма.

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Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало рух на Новому мосту: вибирайте інший маршрутУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало рух на Новому мосту: вибирайте інший маршрутРусский

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