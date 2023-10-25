В Днепре от инфекции умерла краснокнижная болотная сова: что известно

От серьезной инфекции скончалась найденная в Днепре краснокнижная сова.

Зооволонтер Вероника Конькова недавно нашла краснокнижную болотную сову. Раненая птичка жила на Победе. Из-за старого инфицированного перелома левого плеча перната была очень больна. По словам Вероники, крыло восстановлению не подлежало.

У птицы также была черепно-мозговая травма и еще куча заболеваний. Впрочем, волонтер решила попытаться помочь бедной сове. К сожалению, болезнь была настолько сильной и древней, что спасти пернатую не удалось.

Сове дали антибиотик, но он не смог побороть инфекцию. Птичка умерла. Об этом Вероника сообщила на своей Facebook-странице.

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