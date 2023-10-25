Где в Днепре уже есть отопление

На территории Днепропетровской области запустили 96 котельных.
В частности, подачу тепла начали в Днепре, Кривом Роге, Вольногорске, Покрове, Синельниково, Терновке. Это, прежде всего, школы, больницы и другие социальные учреждения. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
В Днепре тепло уже дали детскому интернату и больнице. Напомним, в многоквартирных домах отопительный сезон планируется начать в начале ноября, если температура воздуха в течение трех суток будет +8 градусов
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