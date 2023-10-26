У Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дарма

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі трамваї №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Вартових Неба.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
трамвай №12:
трамвай №16:
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло багатьом мешканцям.
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