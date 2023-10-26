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  • У Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дарма

У Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дарма

Вчора 07:12
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дарма

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі трамваї №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Вартових Неба.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

трамвай №12:

  • від площі Старомостова о 20:14;
  • від заводу Металовиробів о 21:08.

трамвай №16:

  • від вул. Ігоря Сікорського о 20:51;
  • від вул. Бориса Кротова о 21:23.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло багатьом мешканцям

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дармаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні два популярні трамваї поїдуть в депо раніше: не чекайте дармаРусский

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