Жители Днепра и области получили две платежки за распределение газа: по какой платить

В октябре потребители могли получить сразу две платежки за распределение газа.

В Днепровских Газсетях в очередной раз объяснили, почему жители Днепра и области могли получить две платежки за распределение газа.

Согласно требованиям Постановления НКРЭКУ № 972 от 31 мая 2023 г. было остановлено действие лицензии АО «Днепрогаз» на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа.

С 1 июня 2023 г. согласно Постановлению НКРЭКУ № 971 от 31 мая 2023 г. осуществление хозяйственной деятельности по распределению/доставке природного газа в Днепре и Днепровском районе осуществляет Днепровский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».

В октябре потребители Днепра и Днепровского района получили 2 платежки за распределение газа:

1 платежка – окончательный счет от АО «Днепрогаз», а именно сумма задолженности перед АО «Днепрогаз» за услуги распределения природного газа (при имеющейся задолженности по окончательной сумме долга).

2 платежка – счет за услугу по распределению газа за октябрь 2023 года от Днепровского филиала «Газсети».

То есть в октябре нужно заплатить и за старухой, если есть долг, и за новой.

Реквизиты:

Оператор газораспределительных систем АО «Днепрогаз»

ЕГРПОУ 20262860

номер счета для физических лиц (население): № UA803054820000026032301003510

ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»

код ЕГРПОУ 45087207

п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»

(для бытовых потребителей)

п/с UA513054820000026038300034216 в АО «Ощадбанк»

(для потребителей, не являющихся бытовыми)

Обратите внимание! В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения.

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