Жители Днепра и области получили две платежки за распределение газа: по какой платить

В Днепровских Газсетях в очередной раз объяснили, почему жители Днепра и области могли получить две платежки за распределение газа.
Согласно требованиям Постановления НКРЭКУ № 972 от 31 мая 2023 г. было остановлено действие лицензии АО «Днепрогаз» на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа.
С 1 июня 2023 г. согласно Постановлению НКРЭКУ № 971 от 31 мая 2023 г. осуществление хозяйственной деятельности по распределению/доставке природного газа в Днепре и Днепровском районе осуществляет Днепровский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины».
В октябре потребители Днепра и Днепровского района получили 2 платежки за распределение газа:
То есть в октябре нужно заплатить и за старухой, если есть долг, и за новой.
Оператор газораспределительных систем АО «Днепрогаз»
ЕГРПОУ 20262860
номер счета для физических лиц (население): № UA803054820000026032301003510
ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45087207
п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»
(для бытовых потребителей)
п/с UA513054820000026038300034216 в АО «Ощадбанк»
(для потребителей, не являющихся бытовыми)
Обратите внимание! В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения.
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