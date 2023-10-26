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В історичному центрі Новомосковська, біля легендарного собору, збудували незаконну автомийку

Вчора 15:46
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У Новомосковську розгорівся скандал через автомийку, яку будують біля історичної пам'ятки.

Новости Днепра про В історичному центрі Новомосковська, біля легендарного собору, збудували незаконну автомийку

Мешканці Новомосковська обурені будівництвом нової автомийки, яка не тільки завдає незручностей місцевим, а й збудована неподалік історичної пам’ятки. Про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на сюжет 11 каналу.

Скандал навколо автомийки триває із травня, коли поблизу Свято-Троїцького собору та автовокзалу почали будівництво. Містяни звернулися зі скаргою до місцевої влади та міської прокуратури й нову споруду швидко знесли. Втім, через три місяці роботи відновили. 

Містяни кажуть, що автомийку будують незаконно та з порушенням всіх правил. Зокрема, вона занадто близько до житлової забудови та заважатиме людям, які живуть неподалік. Крім цього, поруч автостанція, де і так жвавий рух, а з появою автомийки додадуться затори з машин, які чекатимуть своєї черги.

Новости Днепра про В історичному центрі Новомосковська, біля легендарного собору, збудували незаконну автомийку

Місцева влада зазначає, що будівництво незаконне. Адже майбутня автомийка знаходиться поряд з історичною пам’яткою — легендарним дерев’яним Свято-Троїцьким собором. По суті, це історичний ареал міста, тож усі роботи мають затверджуватися міськрадою. 

Наразі відомо, що земельну ділянку, де збираються побудувати автомийку, орендує в міста Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій – місцевий автовокзал. Нібито саме керівництво автостанції дозволило тут будівництво. 

Міськрада та мер Новомосковська написали ще одне звернення до правоохоронців, а автомийку планують розібрати. Рішення про це приймуть на найближчий сесії – 26 жовтня. 

Проте поки що будівництво триває ударними темпами. Роботи майже завершили. Вже поставили автомати для оплати послуг та встановили мийку. 

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Новости Днепра про В історичному центрі Новомосковська, біля легендарного собору, збудували незаконну автомийкуУкраїнська Новости Днепра про В історичному центрі Новомосковська, біля легендарного собору, збудували незаконну автомийкуРусский

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