В Днепре ворона «спасла» водителя от штрафа за парковку (ВИДЕО)

Курьезный случай произошел в Днепре.
На видео, опубликованном в сети, видно как ворона заинтересовалась конвертом, который инспекторы оставили на капоте нарушителя. Автомобиль стоит под знаком, указывающим на то, что здесь могут оставлять машину только люди с инвалидностью. Связан ли этот факт со штрафом пока неизвестно, но то, что произошло дальше в видео, рассмешило горожанина, которому удалось снять на камеру курьезный момент.
Ворона пыталась открыть конверт, потом вытащила его из-под дворников и забрала с собой.
Ворона получила штраф за неправильную парковку вместо водителя, — отметили в сети.
Посмотреть полное видео можно ниже:
Напомним, ранее 10 троллейбус с пассажирами попали в ДТП. Также в Днепре от тяжелой инфекции скончалась краснокнижная сова.
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