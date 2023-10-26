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В Днепре ворона «спасла» водителя от штрафа за парковку (ВИДЕО)

Вчера 13:50
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Чего только не бывает.

Новости Днепра про В Днепре ворона

Курьезный случай произошел в Днепре.

На видео, опубликованном в сети, видно как ворона заинтересовалась конвертом, который инспекторы оставили на капоте нарушителя. Автомобиль стоит под знаком, указывающим на то, что здесь могут оставлять машину только люди с инвалидностью. Связан ли этот факт со штрафом пока неизвестно, но то, что произошло дальше в видео, рассмешило горожанина, которому удалось снять на камеру курьезный момент.

Ворона пыталась открыть конверт, потом вытащила его из-под дворников и забрала с собой.

Ворона получила штраф за неправильную парковку вместо водителя, — отметили в сети.

Посмотреть полное видео можно ниже:

 

Напомним, ранее 10 троллейбус с пассажирами попали в ДТП. Также в Днепре от тяжелой инфекции скончалась краснокнижная сова.

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