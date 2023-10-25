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У Дніпрі від інфекції померла червонокнижна болотяна сова: що відомо

25.10.2023 22:03
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У Дніпрі від серйозної інфекції померла знайдена червонокнижна сова.

Новости Днепра про У Дніпрі від інфекції померла червонокнижна болотяна сова: що відомо

Зооволонтерка Вероніка Конькова нещодавно знайшла червонокнижну болотяну сову. Поранена пташка жила на Перемозі. Через старий інфікований перелам лівого плеча перната була дуже хвора. За словами Вероніки, крило відновленню не підлягало.

У птаха також була черепно-мозкова травма та ще купа захворювань. Втім, волонтерка вирішила спробувати допомогти бідній сові. На жаль, хвороба була настільки сильною та давньою, що врятувати пернату не вдалося. 

Сові дали антибіотик, але він не зміг побороти інфекцію. Пташка померла. Про це Вероніка повідомила на своїй Facebook-сторінці. 

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Новости Днепра про У Дніпрі від інфекції померла червонокнижна болотяна сова: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі від інфекції померла червонокнижна болотяна сова: що відомоРусский

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