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У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирами

Вчора 13:01
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Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирами

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на вулиці Овражній сталася ДТП – там зіткнулися Skoda та тролейбус №10, в якому були пасажири. Сталося це близько 10:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що причиною аварії стало те, що водійка легковика не впоралась з керуванням.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирами

Згодом тролейбус поїхав за маршрутом, великої затримки руху не було.

Новости Днепра про У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирами

Новости Днепра про У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирами

Будь ласка, будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейська врятувала дідуся, який добу пролежав у лісосмузі.

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Новости Днепра про У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирамиРусский

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