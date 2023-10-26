У Дніпрі не поділили дорогу Skoda та тролейбус з пасажирами

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на вулиці Овражній сталася ДТП – там зіткнулися Skoda та тролейбус №10, в якому були пасажири. Сталося це близько 10:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що причиною аварії стало те, що водійка легковика не впоралась з керуванням.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Згодом тролейбус поїхав за маршрутом, великої затримки руху не було.

Будь ласка, будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейська врятувала дідуся, який добу пролежав у лісосмузі.

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