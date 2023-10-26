У Дніпрі ворона “врятувала” водія від штрафу за паркування (ВІДЕО)

Чого тільки не буває.

Курйозний випадок трапився у Дніпрі.

На відео, яке публікують дніпряни, видно як ворона зацікавилася конвертом, який інспектори залишили на капоті порушника. Авто стоїть під знаком, який вказує на те, що тут можуть залишати машину тільки люди з інвалідністю. Чи пов’язаний цей факт зі штрафом наразі невідомо, але те що відбулося далі у відео, розсмішило містянина, якому вдалося зазняти на камеру курйозний момент.

Ворона намагалася відкрити конверт, а потім витягла його з-під двірників та забрала з собою.

Ворона отримала штраф за неправильне паркування замість водія, – зазначили в мережі.

Подивитися повне відео можна нижче:

Нагадаємо, раніше 10 тролейбус з пасажирами втрапив у ДТП. Також у Дніпрі від важкої інфекції померла червонокнижна сова.

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