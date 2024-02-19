В Испании нашли мертвым российского пилота, который передал ВСУ вертолет Ми-8

Была ли это месть - пока неизвестно.

На днях в Испании, в муниципалитете Вильяхойоса, нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который предал рф и передал ВСУ вертолет Ми-8.

Об этом сообщает испанское издание il-corrispondente.

Отмечается, что Кузьминова застрелили — выстрелов было 12. Также есть информация, что на теле убитого полицейские нашли деньги — 100 000 евро.

Напомним, в августе 2023 года на территории Украины приземлился российский вертолет Ми-8, который перевозил запчасти к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Российский пилот вертолета Максим Кузьминов готовился к побегу из рф вместе с воздушным судном полгода. За участие в операции ему пообещали новые документы, а также — 500 тысяч долларов.

В россии это событие вызвало резонанс. Сотрудникам Главного разведуправления Министерства обороны рф (ГРУ) даже приказали ликвидировать Кузьминова. Была ли это месть — пока неизвестно.

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