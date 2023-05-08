В Укрэнерго ответили на слухи о возвращении графиков отключения света с 15 мая

В соцсетях разгоняют информацию о возврате о графиках отключения света.

В Украине снова заговорили о графиках отключения света. В телеграмм-каналах и соцсетях распространяется сообщение о введении отключений света уже с 15 мая. Однако, как сообщили в Укрэнерго, пока паниковать и доставать генераторы рано. Все эти сообщения – фейковые.

Отдельные телеграмм-каналы решили сделать фейковое сообщение о придуманных ими графиках отключений света, которые вроде бы можно будет увидеть, подписавшись на их канал. Для создания видимости подлинности называют нашу компанию. И даже уже придумали дату начала вроде бы отключений. Это все ложь. Пока оснований говорить о введении графиков отключений нет, — утверждают в Укрэнерго.

Выключение света есть, но они плановые и о таких ситуациях предупреждают заранее и без электричества люди сидят только несколько часов. К примеру, сегодня в Днепре выключали свет из-за ремонтных работ.

Могут ли в Украине вернуться к графикам отключения света

Скорее всего телеграмм-каналы подхватили информацию о том, что в Украине могут вернуться к графикам отключений света. Такое заявление в эфире телемарафона ранее сделал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Во время беседы с журналистами он отметил, что дефицит электроэнергии – это сезонное явление. При нормальных условиях в Украине избыток электричества наблюдается весной и летом. Но сейчас наша энергосистема сильно повреждена ракетными ударами, потому в этом году может быть дефицит электроэнергии и в летний период. Не исключено, что придется ввести графики отключений для экономии или импортировать электричество.

Впрочем, по состоянию на данный момент все хорошо и дефицита нет.

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