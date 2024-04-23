Где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА)

Зарядите телефон!

Сегодня, 23 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, из-за чего с 8:00 до 17:00 не будет света по следующим адресам:

ул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;

ул. Квартальная: 47

ул. Макарова: 27-А;

ул. Независимости (Титова): 13, 13-Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31-К, 34-А, 36.

Об этом сообщили в горсовете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: