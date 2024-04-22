Выбит глаз и разорванная мордашка: в Днепре спасают кошку Рысю, которую сильно избили

В Днепре кошечку Рысю обнаружили в критическом состоянии. Вся мордашка в крови, перелом челюсти, травмы глаз, по телу множественные гематомы. Об этом рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
Животное избили в подъезде, когда пыталась найти там приют. Рысю выбросили накануне избиения, кошечка пыталась вернуться в прежнюю квартиру, но кто-то жестоко избил ее. Рыся страдала и кричала от боли.
Мы не смогли оставить ее одну в этом кошмаре. Кошечка в клинике. Рентген, экстренная помощь и сложные операции, длительная реабилитация. Долг был огромен, более 20 000 грн. Сейчас нужно оплатить 10 733 грн., чтобы Рисе разрешили спокойно долечиться. Собран ноль, – отметила Ольга.
У Риса есть шанс на выздоровление, но нужна помощь неравнодушных людей.
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