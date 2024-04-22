Выбит глаз и разорванная мордашка: в Днепре спасают кошку Рысю, которую сильно избили

В Днепре спасают кошку, которую избили люди.

В Днепре кошечку Рысю обнаружили в критическом состоянии. Вся мордашка в крови, перелом челюсти, травмы глаз, по телу множественные гематомы. Об этом рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Животное избили в подъезде, когда пыталась найти там приют. Рысю выбросили накануне избиения, кошечка пыталась вернуться в прежнюю квартиру, но кто-то жестоко избил ее. Рыся страдала и кричала от боли.

Мы не смогли оставить ее одну в этом кошмаре. Кошечка в клинике. Рентген, экстренная помощь и сложные операции, длительная реабилитация. Долг был огромен, более 20 000 грн. Сейчас нужно оплатить 10 733 грн., чтобы Рисе разрешили спокойно долечиться. Собран ноль, – отметила Ольга.

У Риса есть шанс на выздоровление, но нужна помощь неравнодушных людей.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы

Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благодійна допомога для кішки Рисі”

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