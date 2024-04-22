В Днепре «выросли» гигантские хризантемы (ФОТО)

Напомним, садоводов Днепра предупредили об опасности для плодовых деревьев.

Днепряне зацвели свой район гигантскими белыми хризантемами! Цветы хоть и искусственные, но эмоции дарят настоящие! Спасибо за каплю положительного настроения! — сообщили в Facebook-сообществе «Файне місто Днепр».

Однако есть один нюанс – они искусственные.

В одном из дворов «выросли» гигантские белые хризантемы.

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