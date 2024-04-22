В Днепре «выросли» гигантские хризантемы (ФОТО)

В одном из дворов «выросли» гигантские белые хризантемы.
Однако есть один нюанс – они искусственные.
Днепряне зацвели свой район гигантскими белыми хризантемами! Цветы хоть и искусственные, но эмоции дарят настоящие! Спасибо за каплю положительного настроения! — сообщили в Facebook-сообществе «Файне місто Днепр».
Нежные хризантемы украшают улицу и радуют горожан.
Напомним, садоводов Днепра предупредили об опасности для плодовых деревьев.
Читайте также:
Автор:
Плодовые деревья в Днепре и области под угрозой.
Днепропетровщина один из регионов Украины, где покупают больше всего легковых…
В Днепре спасают кошку, которую избили люди.
Два подъезда в доме, в который попала ракета 19 апреля,…
В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.
Плодовые деревья в Днепре и области под угрозой.
Днепропетровщина один из регионов Украины, где покупают больше всего легковых автомобилей.
В Днепре спасают кошку, которую избили люди.
Два подъезда в доме, в который попала ракета 19 апреля, сочли аварийными.
Застройщики раскрыли информацию о новом ЖК "TOPOL TOWN", который хотят построить на Запорожском шоссе.
Когда нет света, воды в транспорте нахамил водитель или задерживается рейсовый автобус это все вызывает беспокойство и только одно желание – узнать причину почему так получилось и когда она будет устранена. Для этого необходимо просто позвонить в справочную службу и…
Оба подозреваемых в убийстве полицейского на Винничине взяли под стражу.
Офицеру с украинскими корнями, работающего на РФ, дали награду за обстрелы родной Днепропетровщины.
В Киеве подростка сильно избили сверстники якобы за то, что тот смотрел сериал на русском.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!