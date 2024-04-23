Де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Зарядіть телефон!

Сьогодні, 23 квітня, приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи, через що з 8:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:

вул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;

вул. Квартальна: 47

вул. Макарова: 27-А;

вул. Незалежності (Титова): 13, 13-Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31-К, 34-А, 36.

Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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