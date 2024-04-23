Де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 23 квітня, приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи, через що з 8:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:
Про це повідомили у міськраді.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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