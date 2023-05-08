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В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полиции

Сегодня 13:21
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Будьте осторожны за рулем!

Новости Днепра про В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полиции

Сегодня, 8 мая, на перекрестке улиц Паторжинского и Моссаковского произошла авария.

Там водитель автомобиля ВАЗ сбил курьера Glovo, ехавшего на мопеде Takken.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В результате аварии пострадал 24-летний курьер. Его госпитализировали с переломом ноги и ушибами.

Все обстоятельства ДТП будет выяснять следователь.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина помогал военнообязанным сбежать за границу под видом «волонтеров».

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Новости Днепра про В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ВАЗ сбил курьера Glovo на мопеде: комментарий полицииРусский

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