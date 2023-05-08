Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Укренерго відповіли на чутки про повернення графіків вимкнення світла з 15 травня

В Укренерго відповіли на чутки про повернення графіків вимкнення світла з 15 травня

Сьогодні 17:49
просмотров

У соцмережах розганяють інформацію про повернення про графіків вимкнення світла.

Новости Днепра про В Укренерго відповіли на чутки про повернення графіків вимкнення світла з 15 травня

В Україні знову заговорили про графіки вимкнення світла. У телеграм-каналах та соцмережах поширюють повідомлення про запровадження відключень світла вже з 15 травня. Проте, як повідомили в Укренерго, поки панікувати та доставати генератори рано. Усі ці повідомлення – фейкові. 

Окремі телеграм-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Це все брехня. Наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає, – стверджують в Укренерго. 

Вимкнення світла є але, вони планові та про такі ситуації попереджають заздалегідь і без електрики люди сидять тільки декілька годин. Наприклад, сьогодні в Дніпрі вимикали світло через ремонтні роботи.

Чи можуть в Україні повернутися до графіків вимкнення світла 

Скоріше за все, телеграм-канали підхопили інформацію про те, що в Україні можуть повернутися до графіків вимкнень світла. Таку заяву в ефірі телемарафону раніше зробив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький. 

Під час розмови з журналістами він зазначив, що дефіцит електроенергії це сезонне явище. За нормальних умов, в Україні надлишок електрики спостерігається навесні та влітку. Але зараз наша енергосистема сильно пошкоджена ракетними ударами, тому цьогоріч може бути дефіцит електроенергії і в літній період. Не виключено, що доведеться запровадити графіки вимкнень задля економії, або імпортувати електрику.

Втім, станом на зараз, усе добре та дефіциту немає. 

Читайте також:

Новости Днепра про В Укренерго відповіли на чутки про повернення графіків вимкнення світла з 15 травняУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заряджайте все: де у Дніпрі та області наступного тижня будуть вимикати світло (адреси)
    Новини Дніпра
    09.04.2023 18:48
    Заряджайте все: де у Дніпрі та області наступного тижня будуть вимикати світло (адреси)

    У Дніпрі знову вимикатимуть світло.

    10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці
    Новини Дніпра
    06.04.2023 16:40
    10, 11 та 13 квітня у багатьох мешканців Дніпра вимкнуть світло на 9 годин: подробиці

    Важлива інформація!

    Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)
    Новини Дніпра
    03.04.2023 12:11
    Заряджайте все: у Дніпрі та області цього тижня запланували масштабні вимкнення світла (адреси)

    На Дніпропетровщині цього тижня не буде світла через планові роботи.

    У п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси
    Новини Дніпра
    30.03.2023 14:41
    У п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси

    Заряджайте телефони та повербанки!

    Наверх