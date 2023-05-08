В Укренерго відповіли на чутки про повернення графіків вимкнення світла з 15 травня

У соцмережах розганяють інформацію про повернення про графіків вимкнення світла.

В Україні знову заговорили про графіки вимкнення світла. У телеграм-каналах та соцмережах поширюють повідомлення про запровадження відключень світла вже з 15 травня. Проте, як повідомили в Укренерго, поки панікувати та доставати генератори рано. Усі ці повідомлення – фейкові.

Окремі телеграм-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Це все брехня. Наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає, – стверджують в Укренерго.

Вимкнення світла є але, вони планові та про такі ситуації попереджають заздалегідь і без електрики люди сидять тільки декілька годин. Наприклад, сьогодні в Дніпрі вимикали світло через ремонтні роботи.

Чи можуть в Україні повернутися до графіків вимкнення світла

Скоріше за все, телеграм-канали підхопили інформацію про те, що в Україні можуть повернутися до графіків вимкнень світла. Таку заяву в ефірі телемарафону раніше зробив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Під час розмови з журналістами він зазначив, що дефіцит електроенергії це сезонне явище. За нормальних умов, в Україні надлишок електрики спостерігається навесні та влітку. Але зараз наша енергосистема сильно пошкоджена ракетними ударами, тому цьогоріч може бути дефіцит електроенергії і в літній період. Не виключено, що доведеться запровадити графіки вимкнень задля економії, або імпортувати електрику.

Втім, станом на зараз, усе добре та дефіциту немає.

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