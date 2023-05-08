Знову зима: у Карпатах випав сніг (ФОТО)

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, випало 5 см снігу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Наразі там хмарно, туман, вітер північно-східний, 8 м/с, температура повітря -4°С.
У зв’язку з цим, у ДСНС закликали мандрувальників утриматися від походу в гори!
Ретельно плануйте свої туристичні мандрівки, об’єктивно оцінюйте власні сили та фізичний стан і головне – слідкуйте за зміною погодних умов у горах. Бережіть себе, – зазначили в ДСНС.
У Дніпрі снігу, на щастя, не буде, але в найближчі дні очікуються дощі, температура +7-12 градусів.
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