Знову зима: у Карпатах випав сніг (ФОТО)

Зима повернулася в гори.

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, випало 5 см снігу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Наразі там хмарно, туман, вітер північно-східний, 8 м/с, температура повітря -4°С.

У зв’язку з цим, у ДСНС закликали мандрувальників утриматися від походу в гори!

Ретельно плануйте свої туристичні мандрівки, об’єктивно оцінюйте власні сили та фізичний стан і головне – слідкуйте за зміною погодних умов у горах. Бережіть себе, – зазначили в ДСНС.

У Дніпрі снігу, на щастя, не буде, але в найближчі дні очікуються дощі, температура +7-12 градусів.

Читайте також:

Українська

Автор: