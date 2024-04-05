У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла

У Дніпрі знову діють екстрені відключення світла.

У Дніпропетровській області знову ввели обмеження на споживання електроенергії, повідомили в Укрнерго.

Причина – недостатня кількість потужностей. 5 квітня буде застосовано тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00.

Обсяг обмежень буде меншим, ніж вчора. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалим, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні до списків на відключення потрапили шість областей країни. Йдеться про такі області: Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Кіровоградська

Полтавська

Сумська Після 22 світло вже не вимикатимуть.

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