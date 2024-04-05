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  • У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла

У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла

Сьогодні 19:24
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У Дніпрі знову діють екстрені відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла

У Дніпропетровській області знову ввели обмеження на споживання електроенергії, повідомили в Укрнерго.

Причина – недостатня кількість потужностей. 5 квітня буде застосовано тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00.

Обсяг обмежень буде меншим, ніж вчора. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалим, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світла

На сьогодні до списків на відключення потрапили шість областей країни.

Йдеться про такі області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Сумська

Після 22 світло вже не вимикатимуть.

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Новости Днепра про У Дніпрі знову діють обмеження на споживання електрики: до якої години не буде світлаУкраїнська

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